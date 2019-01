PELLEGRINI, Farei giocare subito Simeone con Muriel

Luca Pellegrini, bandiera della Sampdoria, ha parlato della gara di domenica contro i viola e non solo: "Al Franchi si vedrà la condizione delle due squadre, anche se la momento penso che i blucerchiati siano avanti, come del resto dice la classifica. Ma sulla carta c'è equilibrio. Muriel? Trovo sia un ottimo acquisto. Traorè? Credo che il centrocampo viola ne beneficerà in intensità e quialità. Simeone-Muriel? Io li proverei subito insieme. Tattica? Immagino che la Fiorentina proverà a fare la partita".