Pellegatti punta su Grosso: "Sarà lui il prossimo allenatore della Fiorentina"

Pellegatti punta su Grosso: "Sarà lui il prossimo allenatore della Fiorentina"FirenzeViola.it
Oggi alle 23:00News
di Redazione FV

Il celebre giornalista e telecronista Carlo Pellegatti ha parlato del Milan e di altri molti temi della Serie A in un’intervista esclusiva rilasciata alla testata sportiva News.Superscommesse.it. Ecco le sue dichiarazioni sul futuro della panchina della Fiorentina: “Per quanto riguarda i viola tutto dipende da Fabio Paratici. Paolo Vanoli ha senz’altro fatto un ottimo lavoro, tale da meritarsi anche la riconferma, ma io continuo a pensare che possa essere Fabio Grosso il prossimo allenatore della Fiorentina”.