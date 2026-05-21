Galbiati: "Per la Fiorentina sarà fondamentale provare a piazzare Brescianini o Fabbian"

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Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l'ex difensore viola Roberto Galbiati, ha parlato così del futuro della Fiorentina: "Va bene che serve un allenatore di livello, siamo tutti d'accordo...ma i soldi chi li mette? Qui per prima cosa dobbiamo capire che intenzioni ha la società. Paratici ha il vantaggio di poter ricominciare da zero, per lui una situazione ideale.

E sul reparto di centrocampo vi dico che sarà importante capire se ci sarà la possibilità di rivendere Brescianini e Fabbian, anche perché se a loro aggiungi Mandragora, Fagioli e Ndour è un reparto da cinque calciatori, per una squadra che non fa le coppe europee sono troppi e qualcuno verrà ceduto. Poi dipenderà tutto da come vorrà giocare il nuovo allenatore".