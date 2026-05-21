Biglietti dei Mondiali a prezzo ridotto: l’iniziativa del sindaco Mamdani

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Secondo alcune indiscrezioni diffuse dalla stampa americana, il sindaco di New York, Zohran Mamdani, avrebbe avviato un confronto con il presidente della FIFA, Gianni Infantino, per rendere più accessibili i biglietti dei Mondiali ai cittadini della metropoli statunitense. L’accordo prevederebbe la messa a disposizione di mille tagliandi a prezzo ridotto per le gare in programma al MetLife Stadium. I biglietti saranno assegnati tramite una lotteria e costeranno appena 50 dollari, diventando così i più convenienti disponibili per assistere alle partite del torneo. Nell’offerta sarebbe inoltre compreso anche il trasporto pubblico da e verso lo stadio.

Come riportato dal quotidiano sportivo The Athletic, Mamdani aveva già affrontato il tema del costo eccessivo dei ticket durante un incontro con Infantino avvenuto nel marzo scorso. In quell’occasione il sindaco aveva evidenziato il rischio che prezzi troppo alti potessero allontanare proprio i tifosi che contribuiscono alla popolarità e all’atmosfera unica del calcio. La misura rappresenta quindi una conferma delle promesse avanzate durante la campagna elettorale, quando il neo primo cittadino aveva criticato anche il forte rincaro dei trasporti pubblici previsti durante il torneo. I mille biglietti saranno validi per alcune gare della fase a gironi, dei sedicesimi e degli ottavi di finale, ma non per la finale.