FirenzeViola La Lega risponde ma senza video: la Fiorentina potrebbe rivolgersi alla FIGC

La Fiorentina ha finalmente ricevuto risposta dalla Lega che però da quanto filtra dal club non scioglie i dubbi della società viola che potrebbe ora rivolgersi alla Figc.

Secondo quanto appreso infatti non sarebbe stata data nessuna spiegazione sul fallo da cui nasce il gol di Liberali ed è stato detto al club di rivolgersi alla FIGC, di cui fanno parte gli arbitri, perché non è di competenza della Lega disporre degli audio.

Sulla rete annullata a Pongracic invece sono stati spiegati solo tecnicismi ma senza fornire le relative immagini video che stabiliscano che c'era fuorigioco. Per la società tra l'altro la cosa curiosa è che il SAOT era stato usato poco prima su un fuorigioco di Pellegrino e, curiosamente, poco dopo si è guastato.

Probabile dunque che il club si rivolga alla FIGC per capire come sono realmente andate le cose.