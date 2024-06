PAVOLETTI, Ufficiale il rinnovo col Cagliari fino al 2026

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Leonardo Pavoletti ha rinnovato con il Cagliari fino al 2026. Ad annunciarlo è stato lo stesso club sardo, con un video in cui si vede lo stesso attaccante firmare il prolungamento dopo le seguenti parole: "E' arrivato il momento di dircelo, di pensare a quanto di bello abbiamo fatto insieme. Mi avete fatto sempre sentire uno di voi, con le vostre gioie e le vostre passioni, ma soprattutto col vostro calore. Ma cosa avete capito?! Un Pavoloso è per sempre!".

Ecco di seguito la nota integrale del Cagliari: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Leonardo Pavoletti che ha sottoscritto un nuovo accordo con il Club sino al 30 giugno 2026.

Livornese di nascita, cagliaritano di adozione, a suon di gol nel cuore dei tifosi. Arrivato in Sardegna nell’estate 2017, ha festeggiato la sua prima rete casalinga in rossoblù nella vittoria per 2-1 contro il Benevento. Un gol realizzato a tempo scaduto, decisivo, come “Pavoloso” sarà nel Cagliari. Sempre al termine di quello stesso campionato è la sua rete al “Franchi” di Firenze (0-1) a regalare i tre punti fondamentali per la conquista della salvezza.

Nella stagione successiva segna ben 18 reti e fa il suo esordio con gol in Nazionale. È ancora protagonista nella stagione 2020-21, sempre in rete nelle partite chiave: in trasferta contro il Crotone (0-2), nella vittoria casalinga ai danni del Parma (4-3) e ancora contro il Benevento, nello scontro diretto al “Vigorito” vinto per 3-1.

Sono 189 le gare sin qui giocate in rossoblù, tra le 49 reti segnate è già impressa nella storia quella dell’11 giugno 2023 al “San Nicola” di Bari: finale playoff, zampata al 94′ che vale la riconquista della massima serie e manda in estasi un popolo. Prodezze, gol iconici, come quelli che Pavoletti ha ripetuto in questa stagione, autore di una doppietta – in gol al 94′ e al 96′ – per la vittoria all’Unipol Domus in rimonta contro il Frosinone (dallo 0-3 al 4-3). E ancora il gol in rovesciata da tre punti – sempre nei minuti di recupero – a completare un’altra rimonta contro il Sassuolo (1-2).

Qualità tecniche e morali, leadership, carisma in campo e all’interno dello spogliatoio, forte attaccamento alla maglia e all’Isola: il Cagliari e il suo capitano vanno avanti insieme. Complimenti, Leo!".