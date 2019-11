PASQUALIN, Vedo Ibra a Bologna. Florenzi? Difficile...

Lo storico procuratore Claudio Pasqualin ha commentato le situazioni di mercato legate a Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Florenzi, che vedono - in un modo o nell'altro - anche la Fiorentina coinvolta. Partendo dalla destinazione che vedrebbe migliore per l'attaccante svedese: "Al Bologna. In squadre come Inter, Napoli o Milan sarebbe più difficile inserirlo. Basta vedere la personalità con cui cerca di vendersi. Prima di prendere uno così ingombrante ci penserei molto bene. La presenza di Ibra non si concilia con l'intenzione di valorizzare giocatori come Piatek. A Bologna per il legame con Mihajlovic ci sarebbero meno complicazioni ambientali".

Sul terzino della Roma, ha poi aggiunto: "Mi sembra difficile possa lasciare la Capitale. Ma la visione che di lui ha Fonseca non è quella che hanno Mancini ed altri, è evidente che il portoghese non lo vede".