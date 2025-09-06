Pasqualin: "La formula tattica Kean-Retegui mi ha impressionato: bella Nazionale"

Il procuratore Claudio Pasqualin ha commentato a TMW la vittoria dell'Italia di ieri sera: "La squadra ha vinto anche dal punto di vista tattico. Giocare con i due centravanti non era banale. La formula tattica con la novità Kean-Retegui mi ha impressionato positivamente. E’ stata una bella Nazionale".

Una vittoria che fa sperare in chiave Mondiale…

"Certamente. È stato un esordio che premia lo spirito di Rino. Ci fa ben sperare. Le difficoltà che c’erano prima ci sono ancora. Resta sempre difficile l’ipotesi di andare al Mondiale. Ma ci voleva una novità. E Rino incarna tutte le caratteristiche positive di cui aveva bisogno l’Italia".