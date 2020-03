PASQUAL, Sarei voluto tornare in viola. Joaquin...

Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina, è stato il compagno della diretta Instagram di Sebastien Frey ed ha raccontato tanti aneddoti rispondendo alle domande dei tifosi. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Mi ricordo ancora il giorno della presentazione ufficiale insieme a te (Frey, ndr) e Brocchi. Ero un intruso perché venivo dalla Serie B... Ricordo quel 2005/2006 con piacere perché arrivammo quarti e la nostra compattezza fece la differenza perché sulla carta non eravamo così forti. Un altro avvenimento che non posso scordare è quando facemmo scrivere sulla torta del bimbo di Pancaro del quale stavamo festeggiando la nascita "Spero di assomigliare alla mamma" con Pippo che piangeva dal ridere. La scorsa estate io volevo tornare a giocare in viola, fare un'ultima stagione da calciatore con quella maglia, ma la società la pensava in modo diverso. Ex compagni? Non avrei mai detto che Gilardino sarebbe diventato allenatore oppure che Lupatelli facesse il preparatore dei portieri. Donadel l'ho visto tempo fa ed era entusiasta dell'esperienza con la Fiorentina Under 16: lo vedo benissimo. Joaquin era un personaggio incredibile! Fuori dal campo ti faceva schiantare oltre a essere un giocatore fantastico... Poi ci sono Rossi e Jovetic, due talenti incredibili, ma perseguitati dagli infortuni".