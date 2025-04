Parma, occhi su Vergara della Reggiana, di proprietà del Napoli. C'è anche la Fiorentina

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com il Parma sarebbe sulle tracce di Antonio Vergara, centrocampista classe 2003, attualmente in prestito alla Reggiana per la seconda stagione consecutiva. È però la prima vera annata completa per il talento di proprietà del Napoli, che nella scorsa era rimasto fermo per nove mesi a causa della rottura del legamento crociato. Sette le partite nel 2023-24, mentre in questo campionato di Serie B ha messo in fila 31 presenze, con 5 gol e 6 assist nel campionato di Serie B.

Nelle scorse settimane anche la Fiorentina aveva chiesto informazioni per cercare di acquistarlo a titolo definitivo, complice anche l'occhio di riguardo del direttore tecnico dei viola, Roberto Goretti, proveniente proprio da Reggio Emilia. Il Parma lo ha seguito nelle ultime settimane, traendone più che buone impressioni. Sarà il club partenopeo a decidere quale sarà il futuro, anche perché il suo contratto è stato rinnovato nel 2024 per altri tre anni, dunque in scadenza 2027.