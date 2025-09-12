Parisi, l'agente "ufficializza" il rinnovo: "Ancora insieme alla Fiorentina fino al 2029"

Parisi, l'agente "ufficializza" il rinnovo: "Ancora insieme alla Fiorentina fino al 2029"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:45News
di Redazione FV

Mercoledì era stato Daniele Pradè ad ufficializzare il rinnovo di Fabiano Parisi per un ulteriore anno, fino al 2029, affermando che era un modo per esprimergli nei fatti la fiducia.

Oggi anche l'agenzia Marat Football di Mario Giuffredi che assiste il giocatore ha voluto ufficializzare il prolungamento del contratto dell'esterno sinistro.