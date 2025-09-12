Parisi, l'agente "ufficializza" il rinnovo: "Ancora insieme alla Fiorentina fino al 2029"
FirenzeViola.it
Mercoledì era stato Daniele Pradè ad ufficializzare il rinnovo di Fabiano Parisi per un ulteriore anno, fino al 2029, affermando che era un modo per esprimergli nei fatti la fiducia.
Oggi anche l'agenzia Marat Football di Mario Giuffredi che assiste il giocatore ha voluto ufficializzare il prolungamento del contratto dell'esterno sinistro.
Pubblicità
News
Pioli a Sky: "Piccoli-Kean come con Retegui? Roberto svaria di più, importante è che tutti ci credano e diano il massimo"
92 milioni sul mercato, monte-stipendi cresciuto: ha ragione Commisso a voler vincere. Giusto investire su Piccoli o sarebbe servito un centrocampista top? La sfida di Pioli è far decollare Fagioli. Comuzzo sul mercato anche a gennaiodi Luca Calamai
Le più lette
1 92 milioni sul mercato, monte-stipendi cresciuto: ha ragione Commisso a voler vincere. Giusto investire su Piccoli o sarebbe servito un centrocampista top? La sfida di Pioli è far decollare Fagioli. Comuzzo sul mercato anche a gennaio
2 Pioli in conferenza: "Molto fiducioso per domani. Gudmundsson sta meglio, vedremo. Che fortuna allenare Kean"
3 Bove e il messaggio a Firenze: "Sei stata due volte rinascita. Mi piace pensare la nostra storia non sia finita"
Copertina
FirenzeViolaInvestimenti e fiducia ma pochi tiri in porta: serve un altro rendimento in fase offensiva
Pietro LazzeriniPer il club la Fiorentina è più forte e Pradè lo ha palesato con i numeri. Pioli ora ha il compito di dimostrarlo con i fatti e senza alibi societari. Ma il rischio è di non aver fatto i conti con gli avversari
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina ritrova un Kean ancora più super. Servirà la sua miglior versione per mettere paura al Napoli. Piccoli, Nicolussi e Fagioli (aspettando Gudmundsson) saranno l'arma in più di Pioli: ecco come
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com