Pallone d'Oro: l'unico italiano far le nominations è Donnarumma. La lista
(ANSA) - ROMA, 07 AGO - C'è un solo calciatore italiano, 'Gigio' Donnarumma del Psg, fra le 30 'nominations' per il Pallone d'oro 2025 che verrà assegnato il prossimo 22 settembre a Parigi. Sono invece tre i giocatori che militano in squadre della Serie A, ovvero Scott McTominay del Napoli e Denzell Dumfries e Lautaro Martinez dell'Inter. Ben nove i candidati che giocano nel Psg campione d'Europa: Nuno Mendes, Hakimi, Doué, Dembelé, Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha, Kvaratskhelia e, appunto, Donnarumma. (ANSA).
