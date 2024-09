PALLADINO, Su Ig: "Felicissimo, continuiamo così"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con il 2-1 inflitto ieri pomeriggio alla Lazio, Raffaele Palladino trova la prima vittoria da quando siede sulla panchina della Fiorentina e ritrova i tre punti in Serie A che gli mancavano dal marzo scorso. Non c'è da stupirsi, dunque, se tra i più felici per questo successo ci sia proprio il tecnico dei gigliati, che sul proprio profilo Instagram scrive: "Felicissimo per questa prima vittoria davanti alla nostra gente. Continuiamo su questa strada, con dedizione e sacrificio".