Palladino su Fiorentina-Juventus: "Ci ha dato entusiasmo e autostima. È il momento dei risultati"

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha concesso un'intervista in esclusiva al Corriere Fiorentino nel corso della quale ha toccato vari temi, dalla storica vittoria contro la Juventus al finale di stagione: "Sorpreso della prestazione contro la Juventus? No perché i segnali c’erano già stati nel secondo tempo di Napoli e per gran parte della partita contro il Panathinaikos. Nello spogliatoio avevo percepito qualcosa di diverso. Ho ascoltato i ragazzi e sentito la loro convinzione, che ci credono".

Sei squadre in sei punti, tutto è aperto. Che significato ha una vittoria così a questo punto della stagione?

"Intanto entusiasmo, consapevolezza, autostima. Penso che queste siano le tre componenti più importanti. E ovviamente slancio. Il fatto che noi siamo lì, che ce la stiamo giocando con la Lazio, con il Bologna, con il Milan, con la Roma, è un motivo di grande orgoglio. Questi ultimi due mesi vogliamo giocarcela come le ultime due partite. Ci sono delle fasi della stagione in cui ti puoi permettere di far girare tutti, adesso è il momento di andare al sodo. Conterà solo la meritocrazia. È il momento dei risultati".

Possiamo considerare Atalanta e Milan come un bivio?

"Secondo me no, ma sono due gare molto importanti contro squadre differenti tra di loro: l’Atalanta ambisce a posizioni molto alte, il Milan lotta con noi. Però abbiamo nove finali da prendere tutte con la stessa mentalità. È è un campionato molto equilibrato e tutti i punti contano".

Come mai secondo lei la Fiorentina ha trovato più risultati con le grandi rispetto alle piccole?

"Le grandi squadre tendenzialmente vengono a prenderti più in avanti e quindi tu devi attirarli per poi andare a giocare in contropiede e noi abbiamo i giocatori per questo. Nella parte centrale del campionato abbiamo trovato difficoltà con chi si difendeva basso, ma credo che sia stato anche a causa nostra perché eravamo nel pieno dei cambiamenti dovuti al mercato, in estate e a gennaio".