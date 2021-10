PAGLIARI, Mancati rinnovi? Colpa delle società

Intervistato in esclusiva a Tuttomercatoweb.com, il noto procuratore Silvio Pagliari si è esposto su un tema piuttosto caldo in questo periodo, ovvero il numero sempre maggiore di giocatori che non rinnova col club e va in scadenza, pronunciandosi quindi indirettamente anche sulla situazione di Dusan Vlahovic alla Fiorentina: "In questo momento storico ci sono giocatori tanto importanti a scadenza di contratto. In queste situazioni qui devono esserci valutazioni individuali, è sempre difficile ma il vil denaro alla fine la fa da padrone, è il sistema creato che ti porta a valutare le situazioni migliori per il tuo assistito. Si sta vivendo un momento particolare, si sta alzando troppo la valutazione dei giocatori dopo troppo poco tempo e anche chi va a parametro poi chiede troppo. Ma le società firmano, se gli sta bene pagare quel salario lì... A volte gli ingaggi sono talmente alti che se valuti l'operazione nei 5 anni di parametro zero c'è ben poco".

Ci sono casi in cui gli agenti arrivano a contare più delle società?

"Le società comandano. Poi è logico che col giocatore in scadenza la situazione può cambiare... Ma perché questi ragazzi vanno a scadenza di contratto? Quando hanno 4-5 anni di contratto non credo serva poi tanto tempo per valutarli, perché mandarli a scadenza questi giocatori? Poi ci sono anche altre società che chiamano: deve esserci lungimiranza da parte delle società nel blindare i giocatori quando capiscono le potenzialità".