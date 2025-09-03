Paganini sulle sorprese: "Per me sboccerà definitivamente Piccoli. Vi spiego"
Intervenuto a TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha tracciato il suo personale bilancio della campagna acquisti estiva: "La regina è stata il Napoli, partito molto avanti rispetto agli altri visti i soldi incassati da Kvara. Sono entrati poi altri soldi con Osimhen e ha chiuso un mercato molto importante. Poi c'è il Como, che sta facendo una politica per portarla a livelli europei. Mi è piaciuto il mercato della Fiorentina, ha rinnovato Kean, preso Piccoli, mentre Inter, Juve e Milan non mi hanno convinto, anche la Roma".
Chi può sbocciare definitivamente quest'anno tra i calciatori?
"Piccoli. E' un giocatore interessante. Ha investito parecchio la Fiorentina su di lui e con Pioli può crescere ancora".
