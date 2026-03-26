Padovan critica l'esclusione di Fagioli: "In grande forma, meritava la Nazionale"

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Il noto giornalista Giancarlo Padovan, è stato intervistato a Radio Sportiva commentando l'esclusione dalla Nazionale del centrocampista viola Nicolò Fagioli. Ecco le sue parole: "Onestamente faccio fatica a comprendere come, in un appuntamento così rilevante come quello di questa sera, sia stato scelto Frattesi, che all'Inter parte spesso dalla panchina, mentre altri giocatori sono rimasti esclusi. Penso, per esempio, a Fagioli, che sta attraversando un periodo di grande forma sia fisica che mentale, non è chiaro il motivo della sua mancata convocazione.

O meglio, una spiegazione c'è: se fossi il ct, in un momento del genere punterei sui giocatori che mi hanno accompagnato fin qui, su quelli che conosco meglio e che conoscono meglio me".