Bucchioni: "Gudmundsson ha deluso le aspettative, lo dicono i numeri"
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Il noto giornalista, Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso di Maracanà parlando anche di Fiorentina: "Avevo riposto tante aspettative, sono due anni che è qui ed è una delusione. Lo dicono i numeri. Lo scorso anno è arrivato infortunato, poi c'era il processo di mezzo e questo ha influito. Non è mai stato determinante in quel contesto, dove non c'era un vero gioco. Quest'anno il disastro è assoluto. Se non sei leader ti fai travolgere da queste situazioni. Fa fatica, ti fa perdere ritmo, serve un esterno di ruolo".
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