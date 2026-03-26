Lutto nel mondo nel calcio, è morto l'ex attaccante Beppe Savoldi

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(ANSA) - ROMA, 26 MAR - E' morto Beppe Savoldi, 79 anni. Lo annuncia sui social il figlio Gianluca. L'ex attaccante dell'Atalanta, del Bologna e del Napoli fu ribattezzato 'mister due miliardi' per il passaggio record dal club rossoblù a quello partenopeo nel 1975. Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe". Si apre così il post pubblicato sui suoi profili social da Gianluca Savoldi, anche lui ex calciatore e ora allenatore.

"I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all'ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell'amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno. Siamo molto fieri di tutto cio, pur travolti dal dolore. Ringraziamo i medici e gli infermieri del Papà Giovanni XXIIl e dell'lstituto Beato Palazzolo di Bergamo che hanno avuto cura di lui pur tra le sue amate mura domestiche". (ANSA).