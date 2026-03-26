TMW: De Gea vuole restare a Firenze, nonostante l'interesse della Juventus
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Iniziano già le voci di mercato e come spesso accade a Firenze queste arrivano da Torino, sponda bianconera. La Juventus ha messo gli occhi su David De Gea. Il portiere spagnolo, nonostante alcuni errori da matita rossa, sta disputando una stagione sostanzialmente positiva. Questo viene dimostrato proprio dall'interesse dei bianconeri nei suoi confronti. Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.it il neo capitano della Fiorentina, che la scorsa estate ha prolungato il suo contratto fino al 2028, sta bene a Firenze e ha intenzione di continuare il suo percorso in maglia viola. Lasciando inascoltate le voci di mercato.
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