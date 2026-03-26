L'Italia U21 è già in vantaggio contro la Macedonia del Nord: a segno Ndour

L'Italia U21 è già in vantaggio contro la Macedonia del Nord: a segno Ndour FirenzeViola.it
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Oggi alle 18:20News
di Redazione FV

L'Italia U21 è già avanti al 3' contro la Macedonia del Nord. La rete del vantaggio è del calciatore della Fiorentina, Cher Ndour, che conferma la sua forma smagliante e dopo il tap-in del Franchi contro l'Inter insacca il suo secondo gol consecutivo, stavolta di testa su assistenza di Bartesaghi. 