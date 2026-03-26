Al Castellani di scena Italia U21-Macedonia, le formazioni: Ndour e Comuzzo titolari

Al Castellani di scena Italia U21-Macedonia, le formazioni: Ndour e Comuzzo titolariFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:45News
di Redazione FV

Alle 18.15 allo stadio Castellani di Empoli fischio d'inizio per la partita dell'Italia Under 21 contro la Macedonia, gara valida per le qualificazioni europee. Gli azzurri di Baldini cercano la rimonta in classifica sulla Polonia, che è a +3. Per quanto riguarda i due viola, sia Cher Ndour che Pietro Comuzzo partono dal 1'. Ecco le formazioni ufficiali della gara:

Italia U21 (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Cherubini, Ekhator, Koleosho. Ct. Baldini.
Macedonia del Nord U21 (4-2-3-1): Ljupke; Arizankoski, Meliqi, Djekov, Hamza; Angelov, Maslarov; Danev, Durakov, Trajkov, Gashtarov. Ct. Stanic.