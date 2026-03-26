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Anche la Fiorentina si unisce al cordoglio per la morte di Savoldi

Anche la Fiorentina si unisce al cordoglio per la morte di SavoldiFirenzeViola.it
© foto di Balti Touati/PhotoViews
Oggi alle 19:15News
di Redazione FV

In queste ore è morto Bebbe Savoldi, 79 anni, ex attaccante dell'Atalanta, del Bologna e del Napoli, soprannominato "mister due miliardi". Anche la Fiorentina si è unita al coro delle condoglianze via social: "La Fiorentina si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Beppe Savoldi, storico attaccante italiano, autore di 168 gol nella massima serie".