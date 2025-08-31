Social Pablo Marì compie oggi 32 anni: gli auguri della Firoentina

Oggi, domenica 31 agosto, è il compleanno di Pablo Marì. Il difensore della Fiorentina infatti è nato 32 anni fa a Almussafes, un comune spagnolo situato nella comunità autonoma Valenciana. Cresciuto nel settore giovanile del Maiorca, il centrale classe 1993 ha giocato sia in Spagna, con le maglie di Maiorca, Gimnàstic, Girona e Deportivo La Coruna, in Premier League, con la casacca dell'Arsenal, e in Brasile, con il Flamengo, prima di approdare in Serie A. Udinese, Monza e Firoentina dallo scorso gennaio le sue tappe in Italia. Il club viola ha voluto fargli gli auguri via social nel giorno del suo compleanno.

