Pablo Marì compie oggi 32 anni: gli auguri della Firoentina
FirenzeViola.it
Oggi, domenica 31 agosto, è il compleanno di Pablo Marì. Il difensore della Fiorentina infatti è nato 32 anni fa a Almussafes, un comune spagnolo situato nella comunità autonoma Valenciana. Cresciuto nel settore giovanile del Maiorca, il centrale classe 1993 ha giocato sia in Spagna, con le maglie di Maiorca, Gimnàstic, Girona e Deportivo La Coruna, in Premier League, con la casacca dell'Arsenal, e in Brasile, con il Flamengo, prima di approdare in Serie A. Udinese, Monza e Firoentina dallo scorso gennaio le sue tappe in Italia. Il club viola ha voluto fargli gli auguri via social nel giorno del suo compleanno.
Di seguito il post Instagram della società gigliata:
