Piccoli dopo l'esordio: "Abbiamo creato molto, ma miglioreremo trovando sintonia"
Roberto Piccoli, centravanti viola, dopo lo 0-0 col Torino parla così della sua prima gara con la Fiorentina in diretta su Sky Sport: "Abbiamo creato tanto davanti, potevamo fare meglio in alcune situazioni ma devo trovare quella sintonia che ci farà fare grandi cose".
Come mai ha scelto la Fiorentina?
"Il club è molto ambizioso e mi ha voluto fortemente, per me è uno step importante e gioco con attaccanti fortissimi. Si tratta di un salto in avanti che mi farà crescere".
Com'è andata con Kean?
"Ora dobbiamo conoscerci, siamo insieme da poco. L'intesa arriva col tempo e con gli allenamenti, ora pensiamo a far bene con la Fiorentina e poi vedremo".
Ha un idolo a cui si ispira?
"Ho sempre preso a riferimento Vieri, era il mio idolo. L'ho rivisto nei video, ma nel calcio attuale posso prendere spunto da tutti come da Dzeko. Da lui e Kean posso imparare molto".
In cosa può migliorare?
"Sotto tutti i punti di vista. Bisogna sempre migliorare, posso migliorare nel giocare a due anche perché gioco con calciatori di alta fascia".
Qual è l'obiettivo di questa squadra?
"Bisogna guardare allenamento per allenamento e partita per partita, cercando sempre i tre punti. Poi durante l'anno ci daremo degli obiettivi, ora va cercata la giusta sintonia".
