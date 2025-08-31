Piccoli dopo l'esordio: "Abbiamo creato molto, ma miglioreremo trovando sintonia"

Roberto Piccoli, centravanti viola, dopo lo 0-0 col Torino parla così della sua prima gara con la Fiorentina in diretta su Sky Sport: "Abbiamo creato tanto davanti, potevamo fare meglio in alcune situazioni ma devo trovare quella sintonia che ci farà fare grandi cose".

Come mai ha scelto la Fiorentina?

"Il club è molto ambizioso e mi ha voluto fortemente, per me è uno step importante e gioco con attaccanti fortissimi. Si tratta di un salto in avanti che mi farà crescere".

Com'è andata con Kean?

"Ora dobbiamo conoscerci, siamo insieme da poco. L'intesa arriva col tempo e con gli allenamenti, ora pensiamo a far bene con la Fiorentina e poi vedremo".

Ha un idolo a cui si ispira?

"Ho sempre preso a riferimento Vieri, era il mio idolo. L'ho rivisto nei video, ma nel calcio attuale posso prendere spunto da tutti come da Dzeko. Da lui e Kean posso imparare molto".

In cosa può migliorare?

"Sotto tutti i punti di vista. Bisogna sempre migliorare, posso migliorare nel giocare a due anche perché gioco con calciatori di alta fascia".

Qual è l'obiettivo di questa squadra?

"Bisogna guardare allenamento per allenamento e partita per partita, cercando sempre i tre punti. Poi durante l'anno ci daremo degli obiettivi, ora va cercata la giusta sintonia".