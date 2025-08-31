Dagli inviati
Cairo contento del Torino: "Buona gara contro una squadra importante come i viola"
Intercettato dai media presenti - tra cui il nostro inviato - allo stadio Olimpico Grande Torino, il presidente granata Urbano Cairo ha commentato così il pareggio tra Torino e Fiorentina: "Ho visto una buona gara con una squadra importante come la Fiorentina, abbiamo avuto anche avuto occasioni in cui potevi sperare di fare qualcosa in più. Alla fine il risultato ci sta, è un pareggio giusto, la squadra l'ho vista bene, vogliosa".
Oggi la squadra è andata bene.
"Ha fatto una bella partita, abbiamo la Roma dopo la sosta, doppiamo continuare così, ma stiamo con i piedi per terra. Abbiamo due settimane per lavorare. I giocatori devono trovare la condizione migliore. La squadra trasmette positività".
