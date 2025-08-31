La Lazio si riprende e travolge il Verona. L'Udinese sbanca San Siro: 1-2 all'Inter

Si sono appena concluse le ultime due gare del secondo turno di questa Serie A. Da una parte si riscatta la Lazio, vincente dopo il ko all'esordio contro il Como: la squadra di Sarri ha travolto il Verona all'Olimpico, con un 4-0 nettissimo che non lascia spazio alle interpretazioni (reti di Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e Dia).

Dall'altra c'è invece il sorprendente risultato di San Siro, dove l'Udinese cala il colpo grosso battendo l'Inter. Finisce 1-2, con le reti di Davis e Atta che sovvertono il vantaggio nerazzurro di Dumfries.