Asllani sulla partita: "La Fiorentina giocava a due punte e ci abbiamo giocato a uomo"

vedi letture

Kristjan Asllani, centrocampista del Torino, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 della sua squadra contro la Fiorentina: "Non vedevo l'ora di giocare con questa maglia, mi ha voluto tanto l'allenatore e lo ringrazio. Cercherò di ripagarli in ogni modo. Oggi siamo stati squadra, dall'inizio alla fine, soffrendo. Per me siamo una buona squadra, che può fare una grande annata, ma c'è da soffrire. Siamo contenti del pareggio, forse meritavamo anche un po' di più".

Dove può arrivare il Torino?

"La squadra è forte e può fare tanto. Dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio e sotto porta, non ci siamo sbloccati ma ci servono i gol. Abbiamo un grandissimo reparto offensivo e chi, come Zapata, deve rientrare ci aiuterà tantissimo".

Si sente alla stagione dell'esame? Pronto a prendersi maggiori responsabilità?

"Sicuramente, sennò non sarei venuto. Sono contento di essere qua e mi sento pronto per giocare. Essere in campo da titolare già alla seconda giornata è una cosa che mi mancava. All'Inter c'è però una squadra molto forte, ho ringraziato tutti perché mi hanno aiutato. Ora c'è il Torino e devo prendermi responsabilità, oggi più difensive perché dovevo marcare Gudmundsson. Adesso andrò in Nazionale, poi si torna per lavorare più forte".

Quali sono state le prime richieste di Baroni?

"Al mister piace un calcio offensivo come me, però abbiamo visto che la Fiorentina aveva due punte e ci abbiamo giocato a uomo. Il mister mi piace, sfidare la Lazio lo scorso anno era difficile, ora con lui posso crescere, imparare e anche sbagliare".