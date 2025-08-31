Dagli inviati Asllani torna sul mercato: "Mai chiamato dalla Fiorentina. Non era una piazza disponibile"

Presente in sala stampa dopo Torino-Fiorentina, il centrocampista granata Kristjan Asllani ha parlato in conferenza concentrandosi non solo sulla partita, ma anche sul mercato, rispondendo a una domanda riguardante l'interesse che proprio i viola avevano mosso nei suoi confronti, poi non proseguito concretamente: "Non ho ricevuto nessuna chiamata dalla Fiorentina, non era una piazza disponibile e non sono mai stato cercato. Mi hanno cercato in tanti, ho scelto con calma e ho scelto la piazza dove posso dare il meglio".

Come ha visto il Toro? E com'è andata la partita?

“Sono un po’ stanco, era tanto che non giocavo. Ieri ho avuto un problemino, oggi ho fatto bene dal lato fisico. La squadra ha saputo soffrire, dopo un 5-0 non era facile. Siamo stati squadra, era importante dare una risposta”.

Com'è stato l'impatto con il mondo Toro? Ha percepito la contestazione?

"I tifosi sono liberi di fare ciò che vogliono, noi cerchiamo sempre di vincere ma è difficile. Oggi abbiamo fatto una buona gara. Ho voluto venire qui, l'ho cercato e sono stato contento: il mister mi ha voluto, è la piazza giusta per me".