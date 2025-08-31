De Gea dopo il Torino: "Fatta partita seria, se non puoi vincere meglio pareggiare"

Nel post partita di Torino-Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport, ha preso la parola David De Gea. Queste le parole del portiere viola: "Quando non puoi vincere è meglio pareggiare che perdere. Abbiamo fatto una partita seria, il campo è difficile ma abbiamo avuto un atteggiamento giusto".