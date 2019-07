P. ROSSI, Chiesa può restare ancora un po' in viola

Paolo Rossi, ex calciatore e campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982, ha parlato al microfono di Tuttomercatoweb.com in occasione del Premio Fair Play Menarini, commentando anche la situazione legata a Federico Chiesa e della Fiorentina: "Servivano forze fresche e voglia di investire, non conosco Commisso e la sua forza imprenditoriale. E' presto per dire qualcosa, però avere una novità può essere positivo per la Fiorentina. Chiesa alla Juve? Dipende anche dalle condizioni economiche. Magari alla Fiorentina potrebbero arrivare soldi e contropartite interessanti. Dipende se ci sarà una vera e propria trattativa, magari resterà un altro anno. Lui vuole arrivare in un grande club. Se la Fiorentina dovesse allestire una squadra di un certo livello, magari Chiesa può restare ancora un po'".