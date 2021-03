P. LEAGUE, Stop a scambi di maglie tra i giocatori

Una multa per ogni scambio di maglia con un giocatore avversario. Così la Premler League ha deciso di punire i calciatori per evitare rischi inutili in un momento così delicato a livello sanitario. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, alcuni club sono già stati multati di 5.000 sterline, ovvero circa 6.000 euro, ma potranno anche stabilire che a pagare siano gli stessi tesserati interessati.