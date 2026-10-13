Il Venezia ha il suo nuovo allenatore: arriva Davide Nicola in laguna

Il Venezia ha il suo nuovo allenatore: arriva Davide Nicola in lagunaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 14:00News
di Redazione FV

Il Venezia ha scelto il suo nuovo allenatore. Come riporta TMW, è ormai ad un passo l'approdo di Davide Nicola in laguna per sostituire Giovanni Stroppa, esonerato dopo l'ennesima sconfitta di questo inizio di campionato disastroso. Manca solo la firma sull'accordo per il tecnico ex Cagliari e Cremonese, per un accordo fino al termine della stagione, quindi al 30 giugno del 2027, con inserita anche un'opzione per aggiungere un altro anno al vincolo e portarlo quindi a scadenza nel 2028.