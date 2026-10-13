Dragusin, la sorella debutta nella A rumena di pallavolo: "Seguo Radu con emozione"
Mara Vasilescu (17 anni), sorellastra del nazionale rumeno e difensore della Fiorentina Radu Drăgușin, ha fatto il suo debutto con il Rapid nella prima divisione della pallavolo femminile. Un esordio bagnato con la vittoria 3-2 per le ragazze della squadra di Bucarest, che Vasilescu ha celebrato nel post-partita: "Non mentirò - leparole riportate da Gsp.ro - ho provato tante emozioni, ma sono riuscita a controllarle molto bene e ho sviluppato un piano mentale prima della partita e tutto è andato per il meglio. Nel momento in cui sono entrata in campo, le emozioni sono completamente scomparse e sono riuscita a concentrarmi molto bene sui passaggi, sulla tecnica e sulla tattica.
Giocare a calcio come mio fratello? No, preferisco non giocare per non infortunarmi. Provo emozioni per lui, emozioni positive. Io voglio diventare la migliore palleggiatrice al mondo, se possibile, almeno in Europa"
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