Approvato in Consiglio Comunale a Firenze il sostegno alla Legge Bove

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Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato all’unanimità una risoluzione a sostegno della cosiddetta “Legge Bove”, la proposta che punta a rafforzare la diffusione della cultura del primo soccorso, a partire dalle scuole, e a incentivare l’installazione dei defibrillatori attraverso agevolazioni fiscali. Un’iniziativa che nasce anche dall’esperienza vissuta da Edoardo Bove allo stadio Franchi e che mira a promuovere strumenti concreti per la prevenzione e la tutela della salute. Questa la nota condivisa da Palazzo Vecchio:

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio comunale della risoluzione a sostegno della cosiddetta Legge Bove. Un segnale importante e condiviso su un tema che riguarda la salute e la vita delle persone”, dichiara Edoardo Amato, presidente della Commissione Politiche sociali e della salute.

L’atto, originariamente presentato dai consiglieri Edoardo Amato, Marco Burgassi e Nicola Armentano, sostiene una proposta di legge nata anche dall’esperienza vissuta da Edoardo Bove allo stadio Franchi. Il provvedimento punta a introdurre la formazione al primo soccorso nelle scuole, nell’ambito delle ore dedicate alla sicurezza sul lavoro, e a favorire la diffusione dei defibrillatori, prevedendo anche la riduzione dell’IVA al 5% per il loro acquisto.

“Si tratta di un provvedimento concreto, il cui percorso parlamentare non può arrestarsi per la mancata individuazione delle risorse necessarie. Firenze ha già intrapreso un percorso importante per diventare una città sempre più cardioprotetta, attraverso la diffusione dei defibrillatori e iniziative di formazione BLSD rivolte alla cittadinanza”.

“Ringrazio tutte le forze politiche per il voto unanime e i colleghi che hanno condiviso e sostenuto questa iniziativa. Auspico che il Governo individui rapidamente le risorse necessarie per completare l’iter della legge. Diffondere le competenze di primo soccorso, soprattutto tra le giovani generazioni, significa costruire comunità più sicure e preparate”, conclude Amato.