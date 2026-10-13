Gabbia fuori 3-4 mesi. Salterà anche Milan-Fiorentina il 5 gennaio?

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Matteo Gabbia è destinato a restare ai box a lungo. Il difensore del Milan, uscito infortunato dalla gara contro il Sassuolo nell'ultima giornata di campionato ha subito una lesione del flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo e nei prossimi giorni si sottoporrà a un consulto specialistico per stabilire se procedere con un intervento chirurgico oppure con una terapia conservativa.

La cosa certa è che starà fermo almeno 3-4 mesi e lo stesso difensore classe '99 su Instagram ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento per tutto l'ambiente rossonero: "Oggi è davvero difficile. Sono davvero dispiaciuto di non poter aiutare la squadra in questo momento della stagione molto importante. Farò tutto il possibile per tornare al meglio possibile e il prima possibile al fianco dei miei compagni, con la maglia RossoNera addosso. Un Grazie alla mia famiglia, società, staff e ai miei compagni per essermi vicini. Grazie ovviamente anche a tutti voi tifosi che siete sempre presenti e al nostro fianco. Ci vediamo presto a San Siro !!! Forza Milan SEMPRE", il messaggio del difensore italiano che tornerà a disposizione soltanto ad anno nuovo.

La Fiorentina giocherà contro il Milan proprio la prima partita del nuovo anno, il 5 gennaio prossimo a San Siro: Gabbia spera di poter esserci anche se non è semplice.