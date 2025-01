ORSATO, Sarà commissario per sviluppo del talento arbitrale AIA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele Orsato ha deciso: sarà il commissario per lo sviluppo del talento arbitrale AIA. Secondo quanto riportato da CalcioeFinanza.it, sono state settimane di valutazione quelle trascorse dall'ex fischietto italiano, che ora ha sciolto le riserve. A darne l'annuncio è stato Antonio Zappi, nuovo presidente dell'AIA, che a Sky Sport ha spiegato: "L'Italia non poteva privarsi della qualità riconosciuta di Orsato. Svilupperà approcci formativi, metodologie tecniche per favorire e velocizzare la crescita dei talenti arbitrali".