ORSATO, L'arbitro italiano dirigerà Spagna-Polonia

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Seconda designazione per Daniele Orsato, arbitro italiano di Euro 2020: dirigera' Spagna-Polonia, partita del gruppo E in programma sabato a Siviglia alle 21. Con lui come assistenti Alessandro Giallatini e Fabiano Preti; al Var Massimiliano Irrati, assistito da Marco Di Bello, Filippo Meli e Paolo Valeri. Quarto uomo la francese Stéphanie Frappart Le altre designazioni: Ungheria-Francia, partita del gruppo F in programma sabato a Budapest (ore 15) sara' diretta dall'inglese Michael Oliver, Portogallo-Germania (gruppo F, ore 18 a Monaco) dall'inglese Anthony Taylor. (ANSA).