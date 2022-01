ORRICO, Vlahovic alla Juve è un affare colossale

Corrado Orrico commenta a Tuttomercatoweb.com il trasferimento di Vlahovic alla Juventus. "E' chiaro che passare dalla Fiorentina ai bianconeri non è un salto semplice ma il serbo ha dimostrato di saper far gol e se continua così la Juve fa un bel miglioramento, soprattutto se prende anche Nandez. A quel punto è pronta per qualunque traguardo. Per lo scudetto no, perchè l'Inter è molto forte, però può entrare Champions".

Per la Fiorentina diminuiscono le chance di entrare in Europa? "Vlahovic contava molto nella Fiorentina però conta anche l'allenatore perchè riesce a tirar fuori il meglio da tutti. E' molto bravo, agonista, serio: è un allenatore che in un campionato vale 7-8 punti in più rispetto ad un tecnico normale. Ora ci sarà da vedere se Piatek trova l'annata giusta: i gol li può fare anche se non ha la verve e il dinamismo di Vlahovic, che ha potenza e tira anche da lontano, è presente in tutte le azioni. Non si mette ad aspettare in area di rigore, ma detta il passaggio. Fisicamente è forte e mi ricorda in certi momenti anche Lukaku per come sa difendere il pallone dagli avversari".

La Fiorentina ha agito bene? Vari tifosi viola sottolineano che il club sia diventato una succursale della Juve... "I discorsi da fare sono altri: 75 milioni sono un'enormità per un giovane. E' un affare colossale, a cui non puoi dire di no anche perchè poi Vlahovic e i suoi agenti avevano rifiutato tutto e c'era il rischio di perderlo a scadenza. Vista da lontano ripeto, era da fare, anche perchè lui pareva aver scelto la Juve e voleva solo questa destinazione".