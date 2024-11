ORLANDO, Inter? A Firenze servirà la partita perfetta

FirenzeViola.it

L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Come ha visto la Lazio ieri sera?

"Ha un po' sottovalutato, pensava di trovare il gol, invece col passare dei minuti loro si difendevano bene e non era facile passare. Era una Lazio meno brillante, ma ci può stare. E poi quel rigore era abbastanza netto. Non vedo segnali preoccupanti".

Crede nella fuga in testa alla Serie A?

"Napoli e Inter le vedo leggermente sopra all'Atalanta, ma se ci dovesse essere una fuga la vedo tra una delle due. Può rientrare la Juve, ma dipende cosa farà a gennaio sul mercato. Se non perde altri punti può rientrare".

Inter, quanto sarà complicato con la Fiorentina?

"Devi fare la partita perfetta con questa Fiorentina. Non sarà facile superarla sugli esterni. Contro una Fiorentina messa bene in campo devi fare la partita perfetta"