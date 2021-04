ORLANDO, Dai viola mi aspetto prova di carattere

Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina con una stagione ma zero presenze in bianconero, ha parlato della doppia sfida di domani: "Dalla Fiorentina mi aspetto grande carattere: i viola hanno vinto una partita molto importante contro il Verona. La situazione stava letteralmente degenerando. Per quanto riguarda la Juventus sono dispiaciuto per Pirlo: non si merita tante critiche. Purtroppo è stata un'annata sfortunata. La Juve, nelle ultime partite, mi è sembrata però in netta ripresa. Vittoria viola all'andata? "E fu una grande sorpresa! Però la stagione della Fiorentina è un po' su questa flasa riga: i viola, alla fine, hanno fatto bene contro quasi tutte le big. Domenica i bianconeri partono favoriti, ma mai dire mai".