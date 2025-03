Orlando a TMW Radio: "Fagioli è un grande affare, colpa di Motta per il suo mancato impiego"

L'ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, ha commentato la gara contro la Juventus a TMW Radio: “La Fiorentina ha fatto un ottimo affare con Fagioli. Se non lo fai giocare, si demotiva, quindi la colpa è di Motta. Non credo che ormai sia una questione legata a Motta, che dovrebbe forse andare dallo psicologo. La formazione schierata ieri riflette quella di un allenatore che sta attraversando un momento difficile”.

Orlando ha aggiunto: "Io fossi Motta, mi sarei dimesso dopo la partita di ieri. Per orgoglio, ho rinunciato a un contratto importante, quindi per vergogna me ne sarei andato. Ma questi nuovi allenatori sembrano avere una corazza per affrontare certe situazioni".