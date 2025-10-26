Ordine torna sul contatto Parisi-Gimenez: "Episodio che anima il dibattito social"

vedi letture

Continua a tenere banco l'episodio del discusso rigore assegnato al Milan nella scorsa giornata di campionato, quando i rossoneri si sono imposti per 2-1 sulla Fiorentina grazie a un penalty concesso dopo un lieve tocco di Parisi su Gimenez. Ma è solo uno dei tanti frangenti che hanno fatto discutere e di cui si è occupato stamani Franco Ordine, con un fondo sul Corriere dello Sport: "C’è un episodio di una partita (esempio: il rigore finale di Milan-Fiorentina che ha diviso persino i moviolisti di lungo corso) che riesce a far discutere per molti giorni e ad animare il dibattito grazie anche ai social armati spesso da siti di parte e la storia non finisce lì.

Perché la settimana successiva ecco sollevarsi il polverone dopo Milan-Pisa per i fischi di Zufferli, l’arbitro friulano, e una serie di episodi discussi con una coppia al var (Gariglio-Doveri) che interviene solo in occasione dei due gol rossoneri per far passare la nuova interpretazione estensiva sul fuorigioco che assolve la posizione di Pavlovic al pari di quella di Lautaro in Inter-Cremonese sul gol di Dimarco". Infine una riflessione: "Qui non si discute più di regolamento o di nuove linee guida, ma di un clima torbido del calcio italiano che finisce inevitabilmente per condizionare alcuni protagonisti".