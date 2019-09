ORDINE, Solo Lady Astori può far cessare gli insulti

In un articolo a firma del giornalista Franco Ordine, oggi su Il Giornale si parla degli insulti razzisti e di quelli nei confronti delle persone scomparse con il titolo: "Insulti ai morti. Può farli smettere solo Lady Astori". Nel pezzo si raccontano le vicende che hanno contraddistinto l'inizio della Serie A, dai "buu" razzisti a Lukaku ai cori contro le vittime dell'Heysel. Allo stesso modo in cui spontaneamente i tifosi dell'Inter si sono distaccati dal razzismo nei confronti dell'attaccante nerazzurro - scrive il quotidiano - così dovrebbero fare i tifosi viola seguendo le parole di Commisso in proposito.

E per rendere ancora più efficace la battaglia - prosegue - basterebbe l'intervento di Francesca Fioretti, dolce compagna di Astori considerato ormai qualcosa in più di un grande capitano. Può essere un'occasione per ricordare a tutta Firenze e all'Italia che oltraggiare i morti dell'Heysel significa offendere la memoria di Davide Astori.