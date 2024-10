ORDINE, Berardi? In passato il Sassuolo chiedeva troppo

FirenzeViola.it

Il giornalista Franco Ordine è intervenuto in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Berardi sogna la Champions. E' ancora un giocatore adatto per una big?

"Berardi deve dimostrare di essere guarito dopo un infortunio pesante. Se nel passato non è riuscito a lasciare Sassuolo per Firenze e Torino è perché il club chiedeva una cifra esagerata rispetto al suo valore. Al Milan non credo ci sia posto, visto che c'è Pulisic lì. Il punto vero è che Berardi il treno lo ha perso tempo fa e non ripassa più".