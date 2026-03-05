Onofri su Gud: "È in difficoltà perché è un istintivo. Non ha bisogno di indicazioni"

Claudio Onofri, ex calciatore e allenatore del Genoa, ha parlato a TuttoMercatoWeb Radio durante Maracanà del Gudmundsson della Fiorentina: "Ci sono da valutare altre cose che però non possiamo conoscere, come le cose extra-campo. E' un anarchico assoluto, in senso positivo però. Lui va in difficoltà, perché è un istintivo, se gli dai indicazioni non va bene. Deve mettersi in luce in maniera naturale. Credo sia questo il problema".