Le immagini dell'allenamento della Fiorentina: non ci sono Kean e Solomon

Le immagini dell'allenamento della Fiorentina: non ci sono Kean e SolomonFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 14:31News
di Redazione FV

Allenamento mattutino per la Fiorentina che in vista della partita di domenica contro il Parma si è ritrovata oggi al Viola Park per una seduta regolare. Come si vede nelle immagini, tutti presenti i giocatori viola a parte ovviamente gli acciaccati come Moise Kean, ancora a parte, e Manor Solomon e Luca Lezzerini alle prese con i rispettivi problemi muscolari.

Lavoro soprattutto fisico per i giocatori viola, queste le immagini: 