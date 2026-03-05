Le immagini dell'allenamento della Fiorentina: non ci sono Kean e Solomon
Allenamento mattutino per la Fiorentina che in vista della partita di domenica contro il Parma si è ritrovata oggi al Viola Park per una seduta regolare. Come si vede nelle immagini, tutti presenti i giocatori viola a parte ovviamente gli acciaccati come Moise Kean, ancora a parte, e Manor Solomon e Luca Lezzerini alle prese con i rispettivi problemi muscolari.
Lavoro soprattutto fisico per i giocatori viola, queste le immagini:
In campo💜⚜️#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/jVx1hFjvg9— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 5, 2026
