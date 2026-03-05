Giuseppe Rossi: "Bastoni? Il problema non è la simulazione ma il Var"

L’ex attaccante viola, Giuseppe Rossi, ha parlato a Italian Football Podcast della simulazione dell’interista Alessandro Bastoni contro la Juventus: “In campo fai davvero di tutto per vincere, lui avrà pensato che fosse la cosa giusta. E ha funzionato, visto che i nerazzurri sono riusciti a rimanere con un uomo in più per tutta la partita. Non lo biasimo perché fa parte del gioco, ma personalmente odio quel tipo di cose. Ciò che non capisco è il Var: sono proprio gli episodi che dovrebbe rivedere. A questo punto mi chiedo a cosa serva la tecnologia… Non ha senso. La colpa non è di Bastoni ma delle maledette regole legate al Var”.