Calcagno (AIC) da Palazzo Vecchio: "Ecco perché siamo a Firenze. Bastoni..."

vedi letture

Dalla Sala Macconi di Palazzo Vecchio, il presidente dell'Aic, Umberto Calcagno, ha parlato ai media presenti: "Il Comune e la Città Metropolitana - le parole riportate da TMW - hanno mostrato sin da subito una sensibilità non comune. Non dobbiamo dimenticare che Firenze è stata, in un certo senso, la culla del calcio femminile italiano: la Fiorentina è stata la prima società a istituire ufficialmente un settore femminile al proprio interno. È stato questo insieme di storia e attenzione istituzionale a portarci qui oggi".

Poi ha detto la sua sul caso Bastoni: "Credo che la reazione sia stata decisamente esagerata. Purtroppo viviamo in un mondo che tende agli eccessi. Nonostante Alessandro abbia ammesso l'errore, continua a subire un accanimento eccessivo, dovuto probabilmente alla sua grande esposizione mediatica: è uno dei nostri calciatori più importanti e gioca nella squadra attualmente in testa alla classifica. Situazioni simili si sono verificate anche in passato con altri ragazzi, ma sono convinto che l'integrità dimostrata nella sua intera carriera sia il valore principale che, alla lunga, prevarrà sulle polemiche".