Gama: "Grazie alla Fiorentina è iniziata la crescita del calcio femminile"

Sara Gama, attuale vice-presidente dell’AIC, ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione della terza edizione di “Women4Football”: “Fatemi ringraziare per prima cosa l'assessora Perini, il delegato Armentano e la sindaca Funaro, che oggi non è presente, ma speriamo ci sia all'evento di lunedì 16. È una location super prestigiosa in una città che significa tanto per me, a cui sono legata da ricordi belli.

Da qui è partita la crescita del calcio femminile grazie alla Fiorentina, a cui poi hanno fatto seguito gli altri grandi club, poi è la culla delle Nazionali. Da 20 anni vengo qui a Firenze, al Franchi abbiamo conquistato la qualificazione al Mondiale del 2019 da cui è partito tutto e per me rappresenta anche la fine perché ho chiuso la mia carriera al Viola Park dove al fianco delle squadre maschili si è trovato spazio anche per quelle femminili".